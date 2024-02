Stefano Sensi non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di domani pomeriggio all'Olimpico tra Roma e Inter

Stefano Sensi non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di domani pomeriggio all'Olimpico tra Roma e Inter. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il centrocampista nerazzurro, rimasto a Milano nonostante un forte interesse del Leicester a gennaio, ha lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile poco prima della partenza del pullman della squadra e, dunque, non prenderà parte alla trasferta nella capitale.