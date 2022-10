Pizzi: “Inter, Inzaghi ha valorizzato il gruppo. Da quando è in nerazzurro…”

Così Pizzi s'è espresso sul momento di Simone Inzaghi: “Sa leggere questo tipo di momenti e le partite importanti. Da quando si è messo alla prova in una grande squadra come l’Inter ha sfiorato anche il campionato, dimostrando valori assoluti. Indubbiamente ha vinto tante finali, facendo vedere una valorizzazione non indifferente del gruppo in occasioni del genere. Anche col Viktoria Plzen mi aspetto un’Inter carica per poter guadagnare subito la qualificazione”.