Pizzi: “Inter-Skriniar, bisogna stare attenti. Lo farei andare a 0 se…”

Fausto Pizzi, allenatore ed ex calciatore, a TMW Radio ha parlato così del futuro di Milan Skriniar in casa Inter: “La situazione è abbastanza complessa. Sappiamo che all’inizio del mercato Zhang aveva chiesto di finire la sessione in positivo. Con la cessione di Skriniar sicuramente ci sarebbero arrivati. Adesso più passerà il tempo più sarà difficile un accordo con il calciatore. Con i 60 milioni offerti nell’estate un sostituto si poteva trovare, mentre a oggi con i 20 che offrirebbero a gennaio non lo so. Personalmente nel secondo caso cercherei di tenerlo, raggiungere il risultato sportivo e poi lasciarlo andare a zero”.