Pjanic: “Ho scritto a Dybala dopo la rottura con la Juve: mi ha detto…”

"Ho scritto subito a Paulo quando l’ho saputo...". Lo racconta Miralem Pjanic a La Gazzetta dello Sport sulla rottura tra Paulo Dybala e la Juventus: "Gli ho mandato un sms perché per me è un amico, mi è sempre piaciuto giocare con lui. Gli ho scritto che è un grande campione e lui ha risposto “grazie, fratello, ti voglio bene”. Credo di capire come si senta, lui non si è mai tirato indietro anche se stava male, non ha mai scelto di non giocare per salvaguardare se stesso. Però capisco anche la società, che è stata molto chiara. Credo abbia scelto un progetto diverso, con calciatori più adatti a quell’idea".