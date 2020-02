GdS – Ansia Juventus, Pjanic salta l’Inter? Oggi gli esami strumentali

Allarme Miralem Pjanic per la Juventus e Maurizio Sarri. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il centrocampista bosniaco si sottoporrà oggi a esami strumentali per chiarire i tempi di recupero.

Lo stesso allenatore bianconero ne ha parlato ieri in conferenza stampa dopo la sfida contro il Brescia: “Ora è un acciacco a un adduttore e a volte gli adduttori danno falsi segnali: va valutato domani (oggi ndr), ma al momento nulla fa pensare alla pubalgia“.

Il rischio per Sarri è quello di non avere Pjanic nelle sfide cruciali, ovvero la trasferta di Lione in Champions mercoledì 26 e l’incrocio scudetto contro l’Inter l’1 marzo.