Plastino: “Dire che il Napoli ha giocato bene nulla toglie all’Inter. Conte? Non è vero che…”

Michele Plastino commenta Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva,commenta la vittoria dell’Inter contro il Napoli e torna sull’espulsione di Insigne . Questa l’analisi del giornalista: “Nessuno può dire che l’espulsione di Insigne sia ingiusta, perché l’arbitro avrebbe perso autorevolezza se avesse fatto altrimenti. Dire che il Napoli ha giocato bene nulla toglie all’Inter. Gattuso è stato un grande nel rimettere insieme un ambiente a pezzi: nessuno può dire che Insigne non meritasse il rosso, Rino ha voluto difendere il suo giocatore ma ha dimenticato che ora si sente tutto e quindi l’arbitro non poteva far finta di niente“.

“L’arbitraggio di Massa non mi è piaciuto, però si è trovato di fronte a un fatto eclatante, non poteva esimersi perché è successo davanti a tutti e senza pubblico ora si sente tutto. Conte troppo rigido tatticamente? Non è vero che Conte adatta i giocatori ai suoi schemi, in realtà è più duttile tatticamente che nei rapporti con la stampa: nella sua carriera ha cambiato vari moduli”.

(Radio Sportiva)