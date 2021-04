Plastino: “Inter squadra orgogliosa e di carattere. Conte? Non un bellissimo effetto…”

Ospite di Sky Sport 24, Michele Plastino ha commentato le parole di Conte in conferenza stampa

Ospite di Sky Sport 24, Michele Plastino ha commentato le parole di Conte in conferenza stampa . In particolare la frase di avere tutto da perdere a venire all'Inter. "Non mi ha fatto un bellissimo effetto, lì viene fuori il comunicatore Conte che è molto proiettato a sé stesso. Tu vai all'Inter con un super contratto proprio perché ti mettono a disposizione una squadra...".

"Ti pagano bene perché vogliono vincere. Va da una parte dove non rischia di non vincere, ma questo sarebbe accaduto ovunque. È il suo modo di comunicare dove si mette in prima linea. Sta facendo benissimo, sta andando alla grande in campionato. Sa tutto questo, ma mette in prima fila il suo orgoglio personale. Al di là del bel gioco o non bel gioco, è una squadra orgogliosa e di carattere".