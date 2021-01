Ospite di Sky Sport, Michele Plastino parla del pareggio dell’Inter contro l’Udinese. I nerazzurri faticano quando incontrano squadre chiuse e quando devono affondare il colpo. “È stranissimo come arrivi il braccetto corto all’Inter dove ha il coach che meglio sa gestire quelle situazioni. Conte quando c’è da affondare affonda, in questa fase della sua carriera gli manca questo, non riesce ad affondare. Devo dire che è anomala questa situazione“.

(Sky Sport)