Plastino: “Inter l’antagonista della Juve. Godin va aspettato, esistono i periodi no”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto giornalista Michele Plastino ha parlato così del momento dell’Inter e degli obiettivi possibili della squadra di Antonio Conte: “Questa squadra è oggi la principale antagonista della Juve. Conte ha fatto un grande lavoro: Sensi e Barella hanno giocato meno causa infortuni e ci sono tanti giocatori validi. Ad oggi è la rivale più accreditata, qualità di gioco della Lazio a parte…. Godin? Effettivamente finora non ha entusiasmato, ma ha una sua storia importante. Lo ritenevo un giocatore guida per l’Inter, ma esistono anche i periodi no e ci sta. Sono dell’idea che vada solo aspettato, è un grandissimo difensore”.