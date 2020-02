“Juve-Inter a porte chiuse? Sono in assoluto silenzio su questo argomento perché ritengo che ognuno debba fare il proprio lavoro. Già non sopporto le dichiarazioni a riguardo dei politici… Dovrebbero parlare solo le persone competenti“. Il noto giornalista Michele Plastino ha parlato a Radio Sportiva della sfida scudetto dell’Allianz Stadium, in programma domenica sera. “Se si arriva a tutto questo è per motivi di forza maggiore e per l’intasamento dei calendari“.