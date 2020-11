Lukaku out e Sanchez non al meglio, Plastino: “Problemi seri per Conte. Adesso ci vuole…”

Ospite di Sky Sport, Michele Plastino commenta l’assenza di Lukaku nell’importante gara che attende l’Inter contro il Real Madrid. Un problema per Antonio Conte, anche perché Alexis Sanchez non al 100%. “Sono problemi seri per Conte perché credo che l’Inter non viva un grande momento di sana psicologia di gruppo a cui Conte tiene molto. C’è qualcosa adesso che non va nell’Inter, è come se ci fosse una inconsapevole perdita di autostima. Qualsiasi perdita e mancanza difficilmente viene sopperita. Adesso ci vuole il miglior Conte come motivatore per risolvere questo problema”.

(Sky Sport)