Platini e Blatter assolti dall’accusa di truffa ai danni della FIFA

La Corte penale federale svizzera ha assolto l'ex presidente della Fifa, Joseph Blatter, e l'ex presidente della Uefa, Michel Platini, dall'accusa di truffa. Il pm della Confederazione Elvetica aveva chiesto per entrambi una condanna di un anno e otto mesi con la condizionale, in relazione al pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (circa 2 mln di euro) che Platini aveva ricevuto dalla Fifa nel 2011 per un incarico di consulente tra il 1998 e il 2002. Blatter, 86 anni, ha presieduto l'organismo di governo del calcio mondiale dal 1998 al 2015.