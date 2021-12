Play-off Youth League: ecco data e orario di Zilina-Inter

I nerazzurrini di Christian Chivu torneranno in campo nella competizione continentale contro gli slovacchi

Nuova sfida di Youth League in programma per la Primavera Inter di Christian Chivu, che ha superato la fase a gironi. I nerazzurri affronteranno in gara secca lo Zilina in trasferta in Slovacchia. La gara valida per i play-off di Uefa Youth League, e che vale l'accesso agli ottavi di finale della competizione, tra Zilina e Inter si disputerà martedì 8 febbraio alle ore 16.30 allo Stadion MSK Zilina. Lo riporta il sito ufficiale del club nerazzurro.