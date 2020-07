Serie A, la Figc ripensa ai playoff: dal poule scudetto ai due gironi, i dettagli

Sulla Serie A aleggia l’ipotesi di un cambio di format. Un piano B chiuso nel cassetto della FIGC, come riferisce il Corriere dello Sport, alla luce della situazione d’incertezza causata dal Coronavirus e una possibilità osteggiata dalla Lega per questioni legate ai diritti televisivi.

L’idea, lanciata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è quella di disputare i playoff. Oggi probabilmente i presidente ne parleranno al termine dell’assemblea di Serie A. Al momento la Lega è convinta che con la partenza fissata al 12-13 settembre il campionato potrà essere concluso. Dal canto suo, il presidente della FIGC Gravina caldeggia l’idea di una formula alternativa per assegnare lo scudetto.

Una delle ipotesi ricorrenti è quella di una Serie A a due gironi, stabiliti in base alla classe 2019-20 (da una parte le squadre piazzate in posizioni dispari, dall’altra le pari) o a criteri territoriali. 180 gare totali, due classifiche e poi l’incrocio con la creazione di un poule scudetto da 4 a o da 6, uno per l’Europa League e uno per la salvezza. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di partite (ora 380).