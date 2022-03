Playoff Mondiale – Portogallo in finale: Turchia battuta 3-1. Calhanoglu in campo 90′

La squadra di Fernando Santos vola in finale dopo aver battuto la Turchia

Semifinale playoff ricca di emozioni quella che si è giocata tra Portogallo e Turchia. Primo tempo dominato dalla squadra di Fernando Santos che chiude la prima frazione sul 2-0 grazie ai gol di Otavio e Diogo Jota. Nella ripresa dagli spogliatoi esce un'altra Turchia che prima accorcia le distanze con Burak Yilmaz e poi lo stesso attaccante calcia fuori un rigore concesso per mani di Fonte. Nel recupero gol di Nunes che fissa il risultato sul definitivo 3-1. Grande delusione per il nerazzurro Hakan Calhanoglu, in campo 90'.