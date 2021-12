Repubblica – Plusvalenze, solo un modo per accertare violazioni. Cosa rischia la Juve

Il quotidiano fa luce sulle indagini che sta portando avanti la Guardia di Finanza insieme alla procura

Repubblica in edicola questa mattina fa chiarezza sul caso plusvalenze che sta coinvolgendo la Juventus: "Alla procura federale una cosa è chiara: senza il lavoro dei magistrati di Torino, l’inchiesta sportiva non avrebbe futuro. L’unico modo infatti per accertare una possibile violazione è la dichiarazione auto accusatoria di un dirigente, che legittimi l’accusa di aver gonfiato le plusvalenze. E quindi, un’intercettazione".

In quel caso, cosa rischierebbe la Juve? Spiega Repubblica: "Se ci fosse stata una falsificazione dei documenti contabili o amministrativi per ottenere la licenza Uefa o l’iscrizione al campionato, per l’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva la società potrebbe andare incontro almeno a una penalizzazione in classifica. Ma rischierebbe fino all’esclusione dal campionato. Al contrario, se l’accusa provasse solo un illecito amministrativo, non si andrebbe oltre la semplice ammenda. Finora, l’unico processo sportivo sulle plusvalenze è costato 3 punti al Chievo per scambi col Cesena (poi fallito). L’accusa? Non aver “corretto” a bilancio il valore di calciatori che si erano svalutati rispetto al prezzo per cui erano stati scambiati".