Caso plusvalenze, fra una settimana via al processo: ecco cosa rischia la Juventus

Come vi abbiamo riportato, il prossimo 12 aprile partirà il processo contro Juventus, Napoli e altre 9 società in merito al caso plusvalenze

"Le undici società (Empoli, Genoa, Juve, Napoli e Samp in A, Pisa e Parma in B, Pescara e Pro Vercelli in C, più 2 club non più affiliati come Novara e Chievo) sono state deferite "per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti dai principi contabili". Le società di A rischiano al massimo una ammenda (per i dirigenti può invece arrivare la squalifica), mentre per le due di Serie B le sanzioni potranno essere più salate: si va dalla penalizzazione alla retrocessione o esclusione al campionato".