Plzen-Inter, pagelle Cds: ”Tutti promossi tranne uno. Dzeko e Dumfries top”

Tanti voti medio-alti e una sola insufficienza per l'Inter contro il Plzen secondo il Corriere dello Sport. Il migliore in campo, ovviamente, è stato Edin Dzeko, che ha preso 7,5: ''Decimo gol in nove partite (con quattro maglie diverse) al Viktoria. Sfiora la doppietta e permette a Dumfries di chiudere il match in contropiede. Intelligente ad andare “incontro” all’azione e ad aprire il gioco'', si legge. Stesso voto anche per Dumfries, mentre l'esordio di Acerbi - voto 7 - è promosso a pieni voti. Bene anche Onana - 6,5 -, stesso voto di Skriniar, Brozovic, Gosens, Bastoni e Barella.