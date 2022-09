Inter, vietato sottovalutare il Plzen: ”In casa non perde da 10 mesi e…”

Nonostante il 5-1 subito contro il Barcellona all'esordio, l'Inter non può sottovalutare il Viktoria Plzen. I campioni di Repubblica Ceca in carica, infatti, vantano una statistica che denota la loro qualità: ''in questa stagione, hanno infatti vinto sei delle sette partite disputate nel campionato locale (e sono quindi primi in classifica con 19 punti, gli stessi dello Slavia Praga che però ha giocato un match in più), mentre in campo europeo, a parte l’1-5 contro i blaugrana, sono arrivati nei preliminari cinque vittorie ed un pareggio. Ma c’è di più. È dal 20 maggio del 2021 che il Viktoria non perde tra le mura amiche (poi 26 vittorie e 2 pareggi)'', rimarca Tuttosport.