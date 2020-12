Pochesci: “Inter delusione, Conte si lamenta e piange. Pirlo? Uno schiaffo a noi allenatori”

Sandro Pochesci dice sempre quello che pensa senza troppi giri di parole. L’allenatore del Carpi, intervistato da Calciomercato.it, ha avuto modo di esprimersi con la consueta schiettezza su temi che riguardano la Serie A. Questo il pensiero sulle italiane impegnate in Champions: “L’Inter ha buttato tanti punti. E’ una delusione, avrebbe dovuto sfruttar meglio la forza della sua rosa. Se non fanno il biscotto però… i nerazzurri devono pensare solo a vincere. La Lazio penso che passerà. La squadra che rischia di più, se non ci sono imbrogli, è l’Atalanta perché non è facile fare risultato contro l’Ajax ma diamo fiducia a questa realtà”.

Sui suoi colleghi, invece, ha detto: “L’allenatore forte si fa comprare i giocatori forti – prosegue Pochesci – quello bravo li fa giocare bene. E’ difficile che ci siano entrambe le cose. Sarri ad esempio era uno bravo e poi è diventato forte, perdendo tutto quello che aveva di buono. Conte è un allenatore forte, si lamenta sempre e ottiene giocatori. Piange tutta la settimana e se lo può permettere. Gli allenatori bravi sono Gattuso, Inzaghi e De Zerbi, che sta facendo giocar bene una squadra di terza fascia. Pirlo? E’ uno schiaffo a noi allenatori, che facciamo tanti anni di sacrifici e poi vedi queste cose, questi privilegi come per Pirlo… ma l’ho conosciuto a Coverciano, è un bravo ragazzo, si vede che è un campione. E’ il sistema ad essere sbagliato, non bisogna dare questi privilegi”.