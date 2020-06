Pochesci: “Tonali? Inter e Juve lo vogliono per tenerlo. Il percorso giusto sarebbe…”

Sandro Pochesci è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘Maracanà’ per parlare della ripresa della Serie A e la possibilità di rivedere i tifosi negli stadi: “Sì, perché i contagi sono quasi a zero in molte regioni. Se la situazione continua a migliorare, perché no? Il problema saranno le curve, sempre stracolme, ma molti stadi italiani facevano già fatica a fare il pienone, quindi è possibile“.

L’allenatore ha parlato anche del futuro di Sandro Tonali: “Se si interessano Inter e Juve, vuol dire che non lo prendono per girarlo ma per tenerlo. Barella e Sensi hanno fatto staffetta. Farlo crescere in una squadra di seconda fascia, come la Fiorentina, sarebbe il giusto percorso“.