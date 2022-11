Pochettino: “Mi piacerebbe allenare in Italia, ho sempre avuto come obiettivo…”

"Sì, mi piacerebbe molto. Ho tutti i nonni italiani, i famosi otto cognomi nel mio caso sono tutti originari del vostro Paese e quasi tutti piemontesi. Sono cresciuto immerso nella cultura italiana e ho sempre avuto come obiettivo l’arrivare a vivere in Italia prima o poi, e il modo migliore per farlo è allenando. Ho lavorato in Spagna, in Francia e in Inghilterra, spero di avere un’opportunità anche in Italia".