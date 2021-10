Pochettino: “Ho avuto problemi con Neymar e Mbappé dopo aver detto che Messi…”

Le dichiarazioni sul Pallone d'Oro rilasciate dal tecnico lo hanno messo in difficoltà con Mbappé e Neymar

"Senza dubbio il Pallone d'Oro dovrebbe andare a Messi. E anche se fossi il suo allenatore, continuerei a dire Messi. Sul podio ci metto Lewandowski e Ronaldo". Queste recenti dichiarazioni di Mauricio Pochettino hanno messo in difficoltà l'allenatore del Paris Saint-Germain considerando che la squadra ha altri due candidati per il premio come migliore al mondo.