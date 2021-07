Pochettino: “Il PSG merita grandissimi calciatori come Hakimi. Ha già vinto ma…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino su Hakimi e i nuovi acquisti del club francese

"Sono sei mesi che lavoriamo con il presidente Nasser e il direttore sportivo Leonardo per portare qui top player. Vogliamo prendere le decisioni migliori per raggiungere gli obiettivi fissati in questa stagione. Un club come il Paris Saint-Germain merita giocatori di altissimo livello. E calciatori come Wijnaldum, Ramos, Hakimi e Donnarumma hanno dimostrato le loro qualità in altri club e di avere le carte in regola per giocare nel Paris Saint Germain".