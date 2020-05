Pochettino: “Una volta dissi a Mourinho che l’avrei rimpiazzato al Real. E oggi invece…”

Intervenuto ai microfoni del Guardian, Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham, ha svelato un curioso retroscena riguardante sé stesso e l’attuale allenatore degli Spurs, Jose Mourinho: “Una volta incrociai Mourinho a Madrid e gli dissi: forse un giorno prenderò il tuo posto al Real Madrid. Ma guarda come cambia la vita: ha preso lui il mio posto al Tottenham. Incredibile, eh?Se ho risentimenti per questo? Guarda, con José ci conosciamo da molto tempo. Sono molto felice che mi stia sostituendo al Tottenham”.