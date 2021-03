PODCAST – The Day After: Daniele Mari e Giovanni Montopoli commentano Inter-Atalanta e non solo

Quarto appuntamento con "The Day After" il podcast a cura di FcInter1908.it che ripercorre la gara di ieri vinta dai nerazzurri contro l'Atalanta al Meazza

Quarto appuntamento con "The Day After - il giorno dopo Inter-Atalanta" il podcast di FcInter1908 con Giovanni Montopoli e Daniele Mari. L'Inter continua nella sua striscia positiva centrando la settima vittoria consecutiva in campionato superando l'Atalanta al Meazza grazie alla rete messa a segno nella ripresa da Milàn Skriniar. Un prova di sostanza quella dei nerazzurri che però ha fatto storcere il naso agli "amanti" del bel gioco. Un prova di carattere quella offerta dall'undici di Antonio Conte contro una della squadre più informa del campionato e - a detta di molti, giustamente - interprete di un calcio sopra le righe fatto di giocate e personalità, che però non è riuscita a far breccia nell'ottima organizzazione della fase difensiva dei nerazzurri. Due le occasioni nitide create dall'Inter, entrambe vanificate da Lukaku, due le occasioni per l'Atalanta, entrambe su calcio piazzato, che hanno trovato un reattivo Handanovic e un Brozovic sempre al posto giusto.