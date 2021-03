PODCAST – Next Stop: è il giorno di Inter-Atalanta. Eriksen o Vidal?

Dopo il successo contro il Parma, l'Inter di Conte è attesa dalla complicata sfida contro l'Atalanta. Ecco il podcast di FCInter1908.it

La gara contro la Dea regala molti spunti: il duello che promette scintille tra Hakimi-Gosens, il ballottaggio Vidal-Eriksen, fino alla chiave della partita. I pericoli per l'Inter non mancano, ma Antonio Conte sa come tenere dritta la barra in quello che si preannuncia un finale di campionato scoppiettante. Nel giorno del big match, FCINTER1908.IT presenta Inter-Atalanta nel podcast 'Next Stop'. Buon ascolto!