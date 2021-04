PODCAST – InterStellar: Inter-Cagliari, al Meazza sale in cattedra Roberto Baggio

Appuntamento con il podcast di FcInter1908.it "InterStellar". Andiamo a rivivere la sfida tra Inter e Cagliari del 24 gennaio 1999

La squadra di Lucescu, senza Ronaldo e reduce dal ko di Bologna, ospita il Cagliari di Giampiero Ventura. Partenza in salita per i nerazzurri, con il gol di Muzzi in avvio. Poi l'espulsione di O'Neill e la classe di Roberto Baggio ribaltano la situazione. Il 'Divin Codino' sale in cattedra e trascina l'Inter verso un larghissimo 5-1 con una doppietta, un assist e lo zampino nelle altre due reti. Baggio entra - direttamente o indirettamente - in tutti i gol dei nerazzurri.