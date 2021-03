PODCAST – InterStellar: Inter-Sassuolo e la Champions sfumata in una notte

Primo appuntamento con il podcast di FcInter1908.it "InterStellar". In vista della sfida di campionato, con il racconto di Alessandro De Felice andiamo a rivivere la sfida tra Inter e Sassuolo del 12 maggio 2018

Nasce un nuovo appuntamento con il Podcast di FcInter1908.it "InterStellar". In vista della sfida contro il Sassuolo, gara valida per il ventottesimo turno di Serie A e in programma sabato alle 20:45 a San Siro, andiamo a rivivere il match del 'Meazza' tra l'Inter e il club neroverde del maggio 2018. In palio c'è il ritorno alla fase a gironi di Champions League.

L'Inter, reduce dal poker rifilato in Friuli all'Udinese, ospita il Sassuolo nell'anticipo del trentasettesimo e penultimo turno della Serie A 2017/2018. L'obiettivo è tenere accesa la speranza di qualificazione in Champions League - che manca da sei anni - e mettere pressione alla Lazio, avanti di due punti in classifica e impegnata meno di 24 ore più tardi sul campo del Crotone.

Un solo risultato a disposizione dei nerazzurri per potersi giocare le ultime speranze nello scontro diretto dell'ultimo turno contro i biancocelesti all'Olimpico. Di fronte un Sassuolo già salvo e senza obiettivi negli ultimi 180 minuti di campionato. Politano, una copione da film thriller e un aiuto inaspettato: ecco gli ingredienti di una serata da 'Pazza Inter'.

