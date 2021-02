Politano: “All’Inter sono cresciuto tanto: fase di maturità, questo è il mio miglior campionato”

Le dichiarazioni di Matteo Politano, ex calciatore dell'Inter e ora al Napoli, sul suo miglior campionato e il percorso di crescita

"Più gol rispetto al passato? Penso sia una fase di maturità. Al Sassuolo avevo fatto bene, anche all'Inter ero cresciuto tanto. Al Napoli sto facendo il mio miglior campionato, spero di continuare così. È importante per me, perché ormai non sono più un ragazzino".