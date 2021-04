PODCAST – InterStellar: Spezia-Inter, Klinsmann trova la prima rete contro…Spalletti

Appuntamento con il podcast di FcInter1908.it "InterStellar". Andiamo a rivivere la sfida tra Inter Spezia del 23 agosto 1989

Il debutto ufficiale e il primo gol di Jurgen Klinsmann . La sfida tra Inter e Spezia valida per il 32esimo turno di Serie A riporta alla mente il confronto in Coppa Italia del lontano 23 agosto in 1989. Nel nuovo appuntamento con il Podcast di FcInter1908.it "InterStellar" andiamo a rivivere le emozioni della sfida giocata allo Stadio 'Brianteo' di Monza.

Arrivato poche settimane prima dallo Stoccarda per sostituire Ramon Diaz, Jurgen Klinsmann ci mette meno di 90 minuti per far esplodere di gioia i suoi nuovi tifosi. La zampata vincente, su assist del connazionale Brehme, regala il passaggio del turno all'Inter di Trapattoni nonostante qualche difficoltà inaspettata. Lo Spezia gioca una gara di sacrificio e non rinuncia ad attaccare, sfiorando il gol con Marocchi e Luciano Spalletti, futuro allenatore dei nerazzurri.