PODCAST – Next Stop: Inter di fronte all’esame Torino. Chi sceglierà Conte?

Dopo la fondamentale vittoria con l'Atalanta, l'Inter affronterà domenica alle 15 i granata. Ne parliamo nel podcast di Fcinter1908.it

Dopo l'ostacolo Atalanta, l'Inter sarà chiamata ad affrontare il Torino di Nicola in cerca di punti per togliere dalla zona calda della classifica. La squadra di Conte non dovrà sottovalutare la sfida e giocando prima di Milan e Juventus, avrà la possibilità di mettere pressione alle inseguitrici.

Eriksen è tornato in gruppo e dovrebbe essere tra i convocati, ma il tecnico dei nerazzurri sembra orientato a schierare Gagliardini dal 1'. Nel podcast abbiamo analizzato le possibili opzioni che potrebbe valutare Conte in caso di assenza del danese. Ma non solo, ci siamo anche confrontati su quanto detto da Riccardo Ferri nella diretta Instagram di Fcinter1908 che ha paragonato Lukaku a Ruud Gullit. Per l'ex difensore nerazzurro Conte ricorda Trapattoni, ma sotto alcuni aspetti non può riportare alla memoria anche la capacità di compattare lo spogliatoio che aveva José Mourinho.