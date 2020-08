Europa League, Podolski: “Inter rimane tra le favorite, ho bei ricordi. Purtroppo…”

Una breve parentesi in nerazzurro dove sfortunatamente non ha lasciato il segno, in un’annata delicata per l’Inter. Lukas Podolski, ex attaccante di Bayern e Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il cammino europeo della formazione di Antonio Conte che tra due giorni cercherà di superare lo Shakhtar in semifinale di Europa League per tornare – dopo 10 anni – a giocarsi una finale di coppa. Queste le sue parole: “L’Inter rimane tra le favorite per la vittoria dell’Europa League, ha una buona squadra, con un tecnico che ha tanta passione. Mando un saluto ai tifosi dell’Inter, li ho passato poco tempo ma sono stato bene, ho conosciuto la città e alcuni nuovi amici. Ho dei bei ricordi anche se non era un periodo facile per l’Inter tra cambi di società, ma a loro auguro buona fortuna. Vediamo chi arriverà in finale”.