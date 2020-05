Pogba, ora o mai più. La svalutazione può aiutare il ritorno in Italia, duello Inter-Juve

La pandemia inciderà anche sul calcio e sul valore dei calciatori sul mercato. Uno svantaggio per chi intendeva cedere uno dei propri campioni che, dopo l’emergenza potrebbe svalutarsi, a un vantaggio se si volesse portare in Italia un big. Come Paul Pogba.

Secondo La Gazzetta dello Sport “Obiettivo di mezza Europa, in Italia lo vogliono Inter e Juventus, pronte a duellare in un derby d’Italia a suon di milioni. E chissà che il prezzo del centrocampista francese non possa essere più «morbido». Non solo per un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, ma anche per le possibili variazioni derivate da due (eventuali) scenari: lo stop definitivo dei cinque campionati europei di riferimento e la ripartenza, ma solamente a porte chiuse”.

«Inter e Juve, volete realmente il francese? Adesso o mai più». La situazione, più o meno, può essere sintetizzata così: l’accordo con il Manchester United scadrà tra 13 mesi (c’è comunque l’opzione con vista 2022) e considerando, oltre la pausa forzata, le sole otto presenze ufficiali nel 2019-20 e i vari infortuni, inevitabile che il valore economico stia calando e che sia già passato dai 90 milioni di febbraio ai 63,96 nel caso in cui si chiudesse subito la stagione (70,89 con le porte chiuse). E se Paul restasse, magari con tanto di rinnovo, pronto a disputare una super Premier 2020-21? La richiesta schizzerebbe verso l’alto. E addio (probabile) ai sogni delle squadre italiane”, spiega il quotidiano