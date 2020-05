GdS – Inter-Juve, si accende la sfida per Pogba: Paratici pronto a sacrificare tre top, i nerazzurri…

L’Inter non molla Paul Pogba, la Juve prova a scongiurare il pericolo di un assalto di Beppe Marotta e il passaggio del francese in casa nerazzurro. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici è pronto a sacrificare alcuni elementi della rosa bianconera (Douglas Costa, Rabiot e Bernardeschi) per riportare a Torino Pogba.

Il francese interessa all’Inter di Marotta – che lo portò in Italia – e Conte – che lo lanciò in Serie A, ma il club nerazzurro non ha un piano immediato per strapparlo al Manchester United.