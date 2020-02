CL – Poker Atalanta, Valencia KO a San Siro: Gasperini ipoteca i quarti. Mourinho KO col Lipsia

Serata da incorniciare per l’Atalanta che, a San Siro, vince 4-1 contro il Valencia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri ipotecano il passaggio del turno – al ritorno otterrebbero la qualificazione anche con una sconfitta di due reti – grazie ad una prestazione di livello: Hateboer apre le danze al 16′ e Ilicic, al 42′, firma il raddoppio. Nella ripresa Freuler e ancora Hateboer rimpinguano il bottino degli orobici. Per il Valencia è invece Cheryshev a segnare il gol della bandiera, sfruttando un errore difensivo della retroguardia nerazzurra. Finisce però 4-1 per l’Atalanta che festeggia e intravede i quarti di finale. Nell’altro ottavo, il rigore di Werner regala il successo al Lipsia sul campo del Tottenham di Mourinho.