Policano: “Insigne? Fossi in lui resterei a vita al Napoli. Se rinnova…”

Così l'ex calciatore a proposito del futuro del capitano del Napoli seguito anche dall'Inter nelle ultime settimane

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Policano, ex calciatore. Queste le sue considerazioni: "Insigne? La società deve fare uno sforzo per tenerlo, ma anche lui deve andare incontro ad Adl. Se rinnova il contratto resta nella storia partenopea, e questo peserà sulla sua scelta. Fossi in lui, a trentuno anni e nel pieno della maturità, resterei e mi godrei la gloria che ne conseguirebbe, anche per cercare di battere tutti i record. La Roma di Mourinho? La società ha preso un grande allenatore, che ha riportato entusiasmo e motivazione sia all’ambiente che ai calciatori. Rispetto ad altre squadre è tecnicamente inferiore e deve trovare un po’ di continuità. I giallorossi li vedo dietro ad Inter, Napoli e Milan”.