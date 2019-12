Politano-Fiorentina? Pradé: “Ci mancano i gol, valuteremo. Ma sui nomi dico che…”

Intervenuto in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Iachini, Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato così del mercato in attacco del club: “Il problema del gol è esistito nel momento in cui abbiamo avuto delle defezioni. Con Ribery e Chiesa non avevamo questo problema. Oggi ci mancano i gol e dovremo valutare. Puntiamo tantissimo su Vlahovic. Valuteremo Pedro e poi vedremo cosa ci darà il mercato. Il mercato di gennaio non è semplice e non sai quando si accende. Se te oggi mi dovessi chiedere, hai una punta pronta? Ti direi che non c’è. Il mercato di gennaio si apre piano piano e devi essere bravo. Zaza, Petagna, Piatek e Cutrone sono nomi che possono fare bene ovunque ma non posso rispondere sui nomi perché direi una bugia”. I Viola sono sulle tracce anche di Matteo Politano, centravanti dell’Inter.