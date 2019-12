Politano: “Inter, grande vittoria. Il modo migliore per chiudere il 2019”

Se c’è una cosa che Conte ha sottolineato dopo la vittoria contro il Genoa è l’importanza del suo gruppo. Dei suoi ragazzi, che si sono messi a disposizione anche quando hanno giocato meno. E si sono responsabilizzati nell’emergenza. Matteo Politano oggi non ha giocato e in generale nelle gerarchie di Conte ha trovato poco spazio (tanto che si parla di addio a gennaio), ma si è messo anche lui a disposizione da quanto dice il mister. E sui social anche stavolta si è complimentato con il gruppo per la vittoria.

“Il modo migliore per chiudere il 2019, una grande vittoria davanti ai nostri tifosi. Forza Inter”, ha scritto in un post. E in pochi minuti sono arrivati tanti commenti da parte dei tifosi interisti che lo seguono.