Politano: “L’Inter ha difeso molto bene, tanta delusione per questa sconfittta”

"Tanta delusione per la sconfitta, ma ora ci aspetta un'altra partita molto difficile. Inter squadra forte fisicamente e molto aggressiva. Non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. L'Inter si è messa dietro e ha difeso molto bene. Si reagisce guardando avanti. La sosta non ha portato via nulla, ora bisogna far andare le gambe, bisogna lavorare. Siamo consapevoli della nostra forza, per tre mesi lo abbiamo fatto".