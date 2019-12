Nel corso di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha parlato del possibile scambio Inter-Napoli con Politano e Llorente protagonisti: “E’ un giocatore che troverebbe più spazio al Napoli rispetto a quanto ne sta trovando all’Inter per via del modulo. Salta l’uomo, dà più soluzioni e ha l’ultimo passaggio, ma non rinuncerei però ad un giocatore come Llorente che ritengo unico nella rosa del Napoli per caratteristiche”.