Politano: “Inter prima con merito. Inzaghi sta facendo benissimo. Se sabato…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Matteo Politano ha parlato della gara del Maradona tra Napoli-Inter . L'ex nerazzurro parla anche del lavoro fatto da Luciano Spalletti. "Quella dello scorso anno era una squadra fortissima, ma lo è anche quella di oggi. Inzaghi sta facendo benissimo nonostante le partenze di Lukaku e Hakimi. Sono primi in classifica meritatamente".

"Scudetto? Ci abbiamo sempre creduto. Siamo forti, stiamo lì in classifica e sabato ci giocheremo una bella fetta di campionato. Se riuscissimo a battere l'Inter si creerebbe maggiore entusiasmo e affronteremmo le prossime gare con il morale a mille. Questo di febbraio è un mese impegnativo, con tanti scontri diretti. Vedremo come saremo messi. Non dobbiamo avere paura di pronunciare la parola 'scudetto', possiamo farcela, ma dobbiamo mostrare sul campo di essere forti".