TS – Politano? Un’ipotesi pare una follia ora, ma non si può escludere

E ora cosa succederà con Politano? Probabile che l’Inter cerchi una nuova destinazione al giocatore che, dopo aver detto sì alla Roma si ritrova di nuovo ad Appiano Gentile. “Tuttavia anche se ipotizzarlo ora appare una follia, bisogna capire quale sarà l’atteggiamento del calciatore. Perché non è escluso che possa rifiutare altre destinazioni che gli proporrà l’Inter. La Roma lo prenderebbe anche in prestito, ipotesi che (per ora) Marotta esclude“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: TS)