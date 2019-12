TS – Inter, mezza Serie A su Politano: contropartita per Kulusevski o Castrovilli? E Llorente…

Matteo Politano fa gola a mezza Serie A. È quanto scrive Tuttosport, che spiega come l’Inter sia intenzionata a puntellare la rosa grazie al cartellino dell’ex Sassuolo. Il calciatore romano non riesce a trovare la giusta collocazione tattica nel 3-5-2 di Conte e potrebbe essere sacrificato.

L’idea di uno scambio di prestiti con Llorente è un’ipotesi che Marotta e Ausilio prenderanno in considerazione solamente a fine mercato mentre restano in piedi altre piste. La prima è l’Atalanta, con Politano come contropartita ideale per rendere meno pesante l’esborso per il cartellino di Kulusevski; la seconda è la Fiorentina di Beppe Iachini, che lo vorrebbe di nuovo a sua disposizione, con l’Inter che potrebbe sfruttare la cessione di Politano per avere una prelazione su Gaetano Castrovilli. Sul calciatore nerazzurro ci sono, inoltre, anche Parma, Sampdoria e Genoa ma al momento sembrano ipotesi difficilmente realizzabili.

Il posto di Politano potrebbe essere lasciato vacante per dare un segnale a Sebastiano Esposito, titolare contro il Genoa, anche se l’Inter non molla Olivier Giroud. L’attaccante francese non rientra nei piani del club londinese e potrebbe cambiare maglia già a gennaio.