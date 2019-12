GdS – Politano alla Roma a gennaio ad una condizione. Giallorossi anche su un obiettivo Inter

Sta per nascere la nuova Roma targata Dan Friedkin. A proposito della gestione del magnate texano, la Gazzetta dello Sport scrive: “Sarebbe un bel biglietto da visita presentarsi, ed in questo senso – se il prossimo mercato potrebbe portare in dote Politano, qualora si riuscisse a cedere Under a cifre interessanti (piace a Everton, Siviglia e Manchester United) e Faraoni del Verona – l’estate potrebbe mettere nel mirino altri obiettivi. Un giocatore, infatti, che Fonseca considera un ideale vice Dzeko – ma anche partner – è Dries Mertens. Certo, a giugno compirà 33 anni, ma il giocatore è integro e tatticamente duttile, ma dovrebbe abbassare le sue pretese d’ingaggio, attualmente ferme sui 4 milioni a stagione per 3 anni (più bonus sparsi), senza contare che il Napoli sta provando a trattenerlo. A giocare a favore, però, ci potrebbe essere la volontà del governo cinese di porre un «salary cap» ai club, cosa che stopperebbe la possibilità per il belga di andare a spuntare ingaggi faraonici”.