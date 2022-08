Politano: “Lo scudetto è il sogno. Dobbiamo fare una grande stagione”

Politano guarda anche al girone di Champions League che parte il 7 contro il Liverpool: "Il girone di Champions - dice - è difficile ma dobbiamo giocarcela alla grande con le nostre qualità. Sono sicuro che faremo un grande girone. Pensiamo però a domani, poi alla Lazio e poi penseremo alla Champions. Una gara alla volta. Quest'anno abbiamo messo dentro giocatori da grandi numeri, sono sicuro che riusciremo a fare tanti gol. Il nostro calcio è offensivo e abbiamo le qualità per far male alle altre squadre. I nuovi si sono inseriti alla grande: Kim, Kvara, Ndombele, Raspadori. Piano piano stanno cercando di imparare i nuovi schemi e sono giocatori giovani con voglia di mettersi in mostra".