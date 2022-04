Polverosi: “E ora chi lo vince? La Juve può sentirsi ancora in corsa. L’Inter…”

Il pensiero del giornalista nel suo editoriale per il Corriere dello Sport di oggi

Alberto Polverosi, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport di oggi, si è soffermato sulla lotta al vertice in Serie A dopo i verdetti dell'ultimo turno: "E ora chi lo vince? Dicevamo l’Inter, fino a due mesi fa, poi il Milan, poi il Napoli dopo il 3-1 di Bergamo. Ora di nuovo l’Inter perché molti danno per scontata la vittoria nel recupero di Bologna, ma forse già a Pasqua magari cambieremo idea di nuovo. La verità è che il campionato delle frenate continua a sballottarci da una parte all’altra togliendo credibilità a ogni pronostico. Ci si capisce poco da fuori, però anche da dentro le idee mica sono chiare. D’accordo le imperfezioni, le inesattezze, le incertezze, ma il senso è di uno scudetto che si gioca a chi perde meno e non a chi vince di più".

E ancora: "Vedi in crisi l’Inter che poi batte la Juve a Torino e ricomincia a correre (vincendo ancora) contro il Verona, la squadra più aggressiva della Serie A; pare in crescita il Napoli, ma poi ne prende tre dalla Fiorentina e perde la quinta partita in casa, la sesta del suo campionato; sembra sul punto di ripartire il Milan, poi infila due partite senza segnare. Squadre imperfette e incompiute, protagoniste di una stagione grigia (come dimostrano i risultati delle coppe) che cerchiamo di colorare perché non abbiamo altro. In fondo arrivano tutte col fiato corto, le idee confuse, un passettino per volta quando va bene, un passo indietro quando va male. Tantoché perfino la stralunata Juventus, nonostante lo scontro diretto perso con l’Inter, potrebbe sentirsi ancora in corsa. Il consiglio per Pioli, Spalletti e Inzaghi è di non aspettare troppo a lungo Allegri. Se arriva poi si porta via tutto".