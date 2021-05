Polverosi: “Solo la Francia più forte dell’Italia. Convocazioni? C’è un errore”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle ambizioni dell'Italia ai prossimi Europei

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare delle ambizioni dell'Italia di Mancini ai prossimi Europei. Queste le sue considerazioni: "L'Italia gioca molto bene, un calcio come fosse un club, e deve essere protagonista. Per me c'è giusto una squadra che è più forte di noi, ed è la Francia. Lì siamo su livelli ultra, ma oltre a loro non ne vedo tante altre superiori. Vedo semmai un po' sottovalutato il Portogallo, visto che sono campioni d'Europa in carica e hanno vinto la Nations League. Rispetto ad Inghilterra e Spagna direi che però il livello dell'Italia è quello. Come tanti stravedo per Mancini, ma per me un errore l'ha fatto, non doveva lasciare fuori Calabria, visto che in situazioni di difficoltà ha giocato persino da mediano. Quello per me è l'unico errore. Punti deboli non ne vedo, l'unica difficoltà è semmai in attacco, per quanto produce questa squadra dovrebbe segnare molto di più. Immobile non ha sempre garantito i gol che avrebbe dovuto. Se si sveglia e fa come alla Lazio, però, siamo a posto pure lì".