Polverosi: “Inzaghi aspetta il vero grande acquisto. Modric in questo Napoli…”

Il noto giornalista Alberto Polverosi ha parlato così della corsa scudetto e del momento dell’Inter al Corriere dello Sport: “Nel campionato italiano appena interrotto dalla protervia qatariota, c’è una squadra che, per quanto ha mostrato, per quanto ha vinto e per quanto ha giocato bene, ha una necessità assoluta: non va nemmeno sfiorata. Il riferimento al Napoli è chiaro. Si può migliorare un prodotto del genere? Pensiamo di no, anche solo toccare quel congegno perfetto creato da Spalletti in così poco tempo è un rischio enorme. Facciamo un’ipotesi stolta: se il Real Madrid rinunciasse a Modric, sarebbe titolare da 60 minuti nel Napoli? Chissà, forse, per dirla alla Spalletti, sarebbe titolare da 30 minuti.