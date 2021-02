Polverosi: “Pirlo ha imparato la lezione di Conte. Ha azzeccato una mossa su tutte”

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport di oggi, Alberto Polverosi ha elogiato Andrea Pirlo per la vittoria di ieri contro l’Inter. Questo il suo pensiero: “N essuno potrà dire che Andrea Pirlo sia un allievo negligente. Ha imparato subito e bene la lezione del campionato e quando il suo vecchio maestro Conte l’ha nuovamente interrogato in Coppa Italia ha dato risposte così esaurienti che lo stesso Conte è rimasto, almeno per tutto il primo tempo, senza parole”.

In particolare, il giornalista ha sottolineato una mossa su tutte. Un dettaglio che ha pesato quanto le assenze di Lukaku e Hakimi: “Ha tolto l’ampiezza all’Inter togliendo spazio a Darmian e Young (Cuadrado non c’era in campionato…) e ha controllato il centrocampo con mosse azzeccate, una su tutte: Kulusevski su Brozovic. Doveva sfruttare la doppia pesantissima assenza di Lukaku e Hakimi e c’è riuscito. Sa che al ritorno sarà tutto molto più complicato. Perché al di là dell’aspetto tattico, la vera differenza fra la partita di campionato e questa di Coppa era fissata da tre giocatori, Lukaku, Hakimi e Cuadrado, gli interisti presenti in campionato e assenti ieri, il colombiano viceversa. Sono giocatori decisivi per Conte e Pirlo”.